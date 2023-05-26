Війська РФ вночі атакували Дніпропетровську область крилатими ракетами та ударними БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено будинки та підприємства, є поранений.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.»Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яка вже загашена. Пошкоджено 2 будинки та авто. Загорілося і на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав його працівник. Йому надали медичну допомогу – лікується вдома», — йдеться у повідомленні глави ОВА.Серйозні руйнування також зафіксовано на транспортному підприємстві.Результати роботи сил ППО у Дніпропетровській областіГолова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що, за попередніми даними, українські військові вночі збили над областю 5 крилатих ракет та 7 «Шахедів».Опубліковано фото наслідків удару по Дніпру Нічна ракетна атака на УкраїнуРосійські війська сьогодні вночі, 26 травня, вкотре атакували Україну з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Повітряна тривога було оголошено по всій території країни. Повідомлялося про роботу сил ППО у Києві та області, вибухи лунали у Дніпрі та інших регіонах.Атаку було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. В результаті злагодженої роботи ППО, у повітряному просторі столиці булознищено всі ворожі цілі . Повідомлялося, що уламки у столиці пошкодили дах одного із ТРЦ в Оболонському районі. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.