Дивний вантаж знайшли в контейнері на кораблі під прапором Ліберії в маленькому містечку біля Еквадору.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV. Правоохоронні органи Перу по боротьбі з наркотиками оголосили про конфіскацію 58 кілограмів кокаїну. Його збиралися відправити з порту на півночі країни до Бельгії.Вантаж було виявлено в портовому терміналі Пайта, невеликого містечка поблизу Еквадора. Зазначається, що білий порошок розклали приблизно в півсотні пакетів із написом «Гітлер» та символікою нацистів зверху.Це перший випадок в історії Перу, коли поліція по боротьбі з наркотиками заявила про вилучення партії кокаїну з символікою нацистської Німеччини.Зазначається, що Перу входить до трійки найбільших виробників кокаїну у світі разом із Болівією та Колумбією. Раніше ми повідомляли, поліція Італії вилучила майже 2 тонни наркотиків, помічених у Середземному морі. У водонепроникних пакетах «плавало» кокаїну на 440 млн доларів.Також, в Іспанії на судні для перевезення худоби виявили кокаїн на 114 млн доларів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.