На півдні Росії, в місті Краснодар пролунали потужні вибухи, вночі 26 травня. Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram канал Baza.Жителі російського Краснодара повідомляють про потужні вибухи над містом. Чули щонайменше два «хлопка».Мешканка міста зазначила, що вибухи пролунали о 4:10 ранку, після чого спрацювали сигналізації, за її словами спрацювало ППО.Також повідомляється про падіння уламків на будівлю «МТС» на вулиці Морській, що знаходиться в центрі міста Краснодар.Місцеві жителі зафіксували момент вибуху у центрі Краснодара. Вони зазначають, що, ймовірно, місто було атаковано безпілотниками.Вибухи у КраснодаріЗа попередньою інформацією російських ЗМІ, Краснодар був атакований двома безпілотниками. Зі слів очевидців, між двома вибухами пройшло близько 12 хвилин і щонайменше 1 БПЛА був збитий.»Бавовна» в Росії Губернатор Ростовської області, 25 травня заявив, що російські сили ППО нібито знищили ракету в районі Морозівська Ростовської області. Попередньо, інцидент трапився неподалік від військового аеродрому.У Бєлгороді, 24 травня, чули звуки вибухів неподалік залізничного вокзалу. За версією місцевої влади, прилетів безпілотник і скинув вибухівку прямо на дорогу, а потім на неї наїхала машина.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.