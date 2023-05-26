«Чистити» судини за допомогою крапельниць — радянський атавізм, про який варто забути. Адже це проста втрата грошей, а іноді навіть здоров’я.Про це в Instagram розповіла кардіолог Анна Калиневич.Чому нема диво-засобів для «чистки» судин»Якщо вам запропонують «почистити» судини чудодійними крапельницями, ви ризикуєте. В кращому випадку ви витрати свої гроші, в гіршому — ви ризикуєте своїм життям», — розповідає кардіолог.За словами лікарки для «чистих» судин треба підтримувати нормальні рівні холестерину, глюкози в крові та артеріального тиску.Судини — це не труби, і вичистити їх за допомогою спецзасобів не вийде. Проблема називається стенозуючий атеросклероз — стан, при якому холестеринова бляшка перекриває просвіт судини більше ніж на 50%. Коли дійсно потрібні крапельниці»У всьому світі крапельниці призначаються тільки тоді, коли людина не може пити та їсти, тільки в загрозливих станах для життя людини», — впевнений лікар-невролог, психіатр Євген Скрипник.Медик називає крапельниці радянським атавізмом, від якого прийшов час позбуватися.Ось список хибних причин, коли людям можуть призначити крапельниці: оздоровлення та підтримка організму, «графік» — треба капатися щонайменше раз на шість місяців, «чистка судин», дзвін у вухах, запаморочення, турбує остеохондроз, змінюється артеріальний тиск.Раніше ми писали 20 препаратів, на які ми викидаємо гроші, а вони зовсім не допомагають.Крім того читайте про найприємніший спосіб профілактики хвороб серця і судин.