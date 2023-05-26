Погода в Україні сьогодні, 26 травня, буде вологою. Всі регіони накриють дощі, а місцями очікуються грози.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні по всій Україні можливі короткочасні дощі з грозами. Вранці на лівобережній частині України місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень сьогодні покажуть +21 +26 градусів, а вночі +11 +16 градусів.У Карпатах вдень прогнозується +13 +18 градусів, вночі температура опуститься до +5 +10 градусів. Погода у КиєвіУ Києві сьогодні вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний зі швидкістю 5-10 м/с.Вдень повітря у столиці прогріється до +24 +26 градусів, а вночі до +13 +15 градусів. Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.