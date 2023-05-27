27 травня православні віруючі вшановують пам’ять мученика Ісідора.Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та заборони — читайте у матеріалі Styler.Що відомо про святеІсідор Хіоський – це ранньохристиянський мученик родом з Олександрії. Проживав він на острові Хіос (Греція). За указом імператора Декія у 249 році було зараховано на військову службу. Ісидор, будучи християнином, відмовився принести жертви язичницьким ідолам, за що його катували, а у 251 році усікли мечем.Святого Ісидора наші предки прозвали Сидором, приписуючи йому турботу про огірки та управління північним вітром. Вважалося, що із приходом Сидора закінчуються заморозки, повертаються останні перелітні птахи, які на своїх крилах приносять тепло.У день Сидора садили огірки та сіяли льон. Однак час посіву огірків та льону вибирали не лише за народним календарем, а й за цілою низкою ознак.Важливі прикмети цього дня Якщо ввечері буде ясний, то огірків буде багато. Холодний день – до холодного літа. Ранні ластівки – на щасливий рік. У людини, яка побачивши першу ластівку, вмиється молоком, буде біла та чиста шкіра. Ластівки високо літають – до ясної погоди без опадів, низько – до дощу. Якщо ранок похмурий і прохолодний, а до вечора проясниться, то посіяні цього дня огірки не дадуть хорошого врожаю. Висаджувати розсаду потрібно пізніше.Що не можна робити 27 травня У цей день не можна залишати в будинку гостей на ночівлю, оскільки вважається, що це може принести розлад та занепокоєння в сім’ю. Не варто садити огірки 27 травня, якщо дме різкий та північний вітер. Також забороняється влаштовувати свята, полювати чи рибалити. День треба провести у роботі. Іменини 27 травня відзначають: Леонтій, Максим, Петро, Микита, Серапіон. Раніше ми розповідали, які церковні свята відзначатимуть українці у червні 2023 року.