Сінабони — це булочки, які вважаються найвідомішою випічкою у світі, походять зі США. Цей смаколик чудово підходить до чаю або кави, а головне — можна приготувати легко та з доступних інгредієнтів.Рецептом фантастично смачних сінабонів поділились в пабліку «Смачні рецепти на кожен день» в Instagram.ІнгредієнтиДля приготування фантастично смачних сінабонів вам знадобляться: дріжджі — 25 г цукор — 75 г молоко — 200 мл яйця — 2 шт. масло — 75 г борошно — 450-480 гНачинка: цукор — 120 г, кориця — 10 г, вершкове масло — 90-100 гГлазур: вершковий сир — 300 г цукрова пудра — 150 гЯк готуватиСпочатку в миску викласти цукор, додати тепле молоко, розкришити дріжджі. Перемішати вінчиком до однорідності та залишити на 15 хв. За цей час дріжджі мають активуватися і повинна утворитися, ніби «шапочка».Після цього додати яйця, розтоплене тепле масло, помішати вінчиком та поступово додавати борошно. Місити тісто близько 10 хвилин. Накрити та поставити в тепле місце на 1,5 год.

Тісто (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)Далі тісто розкатати в прямокутник приблизно 0,5 см завтовшки. Зверху змастити теплим маслом. Рівномірно присипати цукром з корицею і скрутити в рулет.

Готове тісто на сінабони (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)Розрізати рулет на шматки, перекласти в форму застелену пергаментом зрізом догори, знову накрити і залишити, щоб трошки ще тісто піднялось.

Тісто готове до запікання (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)Випікати в попередньо розігрітій духовці 25-30 хвилин, при температурі 180 градусів. Вершковий сир змішати з цукровою пудрою і змастити ним ще гарячі булочки.

Готові сінабони (фото: instagram.com/cook_with_me_at_home)Раніше ми пояснювали, як спекти неймовірно смачну шарлотку, яка поверне вас у дитинство.Також дивіться рецепт найсмачнішого бананового печива, яке готується на «раз, два».