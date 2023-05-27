Високий тиск є проблемою для багатьох українців. Контролювати його показники вкрай важливо, адже саме гіпертонія стає причиною смертельних інсультів. Крім медикаментів, знижувати тиск можна і за допомогою деяких продуктів.Про те, який продукт має рятівний ефект при гіпертонії, пише Express.Який продукт знижує тискПровідний дієтолог Мішель Портер радить вживати насіння льону, аби знижувати тиск. Цей продукт наповнений білком, клітковиною та омега-3 жирними кислотами.»Насіння льону має високий вміст калію, який допомагає нівелювати негативний вплив натрію (або солі) в раціоні. Надлишок натрію порушує водний баланс у тілі та створює додаткове навантаження на кровоносні судини, що, своєю чергою, може підвищити артеріальний тиск», — каже експерт.За словами Портера, насіння льону містить здорову кількість клітковини, яка захищає шар клітин, що вистилають кровоносні судини, запобігаючи різкому підвищенню артеріального тиску.»Високий рівень альфа-ліноленової кислоти та лігнінів, присутніх у насінні льону, також корисний для зниження ризику гіпертонії», — додає лікар.Як багато потрібно їсти лляного насінняВключення лише 30 г лляного насіння до щоденного режиму харчування може знизити артеріальний тиск за 12 тижнів.»Це включає приблизно 13-відсоткове зниження систолічного артеріального тиску і 5-відсоткове зниження діастолічного артеріального тиску», — зазначив дієтолог.Портер пояснив, що лише 1 ст.л насіння льону містить 2 г клітковини, що становить близько 5-8% щоденної рекомендованої кількості.»Ця доза також містить приблизно 10% щоденного споживання тіаміну та міді, які допомагають імунітету та здоров’ю мозку», — каже Портер.Крім зерен, можна також додавати у раціон лляну олію, вона багата на вітаміни, але не містить клітковини.Раніше ми писали про те, які продукти забезпечують здоров’я серця.Читайте також про те, який продукт у щоденному раціоні найбільше загрожує здоров’ю серця.