Кількість постраждалих внаслідок рсоійського ракетного удару по Дніпру 26 травня зросла до 26 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.На місці трагедії всю ніч працювали рятувальники, наразі розібрано близько 90% завалів. Станом на ранок 27 травня відомо про двох загиблих, 32 поранених та трьох зниклих безвісти.»Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент «прильоту». Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти. Постраждали 32 людей, 13 з них — досі в лікарні. П’ятеро — важкі», — написав він.Ракетний удар по ДніпруУ п’ятницю, 26 травня, росіяни завдали ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці у Дніпрі. На місці виникла пожежа, пошкоджень також зазнали сусідні будівлі та автомобілі.Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що такі дії РФ — це один з її інструментів впливу на хід війни.»Росія сьогодні не має інших інструментів впливу на хід цієї війни, крім двох. Перший — це нескінченні розмови про те, що потрібно швидко сісти за стіл переговорів. А другий — це завдавати таких психологічних ударів», — сказав він.Усі подробиці ракетної атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.