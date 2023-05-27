В тимчасово окупованому Криму найманці однієї з приватних військових компаній РФ проводили для дітей заходи «військово-патріотичного виховання».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.За їхніми даними, такі заходи проводились у середині травня.»Для проведення заходів окупанти залучили найманців приватної військової компанії «Ливадія», — йдеться в публікації.На цих заходах дітей навчали стрільбі з автоматів та наданню першої медичної допомоги.»Політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління», — зазначили в ЦНС.Ситуація в КримуУкраїна неодноразово заявляла про наміри повернути Крим будь-яким законним шляхом. Так, радник голови Офісу президента Михайла Подоляк вважає, що Україна може повернути Крим під свій контроль вже в найближчі 5-7 місяців. А цьому секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що звільнення півострова залежатиме від поведінки самої ж Росії.Тим часом росіяни продовжують використовувати півострів в своїх цілях, а «влада» там знаходиться в паніці. Так, міноборони Британії заявили, що самопроголошений «глава» Криму Сергій Аксьонов почав вербувати найманців на півострові, бо не впевнений, що російська армія здатна його «захистити». Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram