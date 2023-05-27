Біля Сватового Луганської області 20 мобілізованих росіян дезертирували, викравши КамАЗ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.В Генштабі зазначили, що втікачі були колишніми ув’язненими, після мобілізації вони пройшли прискорену підготовку і прибули для посилення підрозділу.»Вони викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають», — розповіли в Генштабі.Ситуація на лінії Сватове-КреміннаЗа даними аналітиків ISW, в цьому регіоні росіяни продовжували обмежені наступальні операції. Так, вони незначно просунулись на північ від Новоселівського, що знаходиться за 16 км від Сватового.Також, 26 травня, в районі Кремінної бійці ССО України вступили в нерівний бій з противником, однак змогли перемогти росіян. Втрати ворога уточнюються.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.