Над Миколаївською областю минулої ночі сили протиповітряної оборони збили два ворожі ударні дрони типу Shahed.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.Чиновник надав дані районних військових адміністрацій та оперативного командування «Південь» про російські обстріли в регіоні минулої доби, станом на ранок 27 травня.»Вночі, 26 травня, о 22:53 і 23:06 силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих ударних БПЛА «Shahed-131/136», — розповів він.Крім того, у Миколаївському районі вчора о 12:52 війська РФ завдавали артилерійських ударів по Очакову. На щастя, внаслідок атак противника постраждалих немає.Також у п’ятницю о 15.02 під ворожими обстрілами була акваторія Очаківської громади. Теж без постраждалих.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.