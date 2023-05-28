Федеральний уряд Австрії надасть Україні 2 млн євро для гуманітарного розмінування.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Твіттер федерального канцлера Австрії Карла Негаммера.Зазначається, що кошти надійдуть на рахунок словенській організації «Міжнародний трастовий фонд» (ITF).»Все залишається як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування і надамо 2 млн євро, щоб підтримати ITF у розмінуванні», — йдеться у повідомленні.Розмінування УкраїниЧерез постійні російські атаки велика частина території України забруднена снарядами і мінами. Ще гірша ситуація на деокупованих територіях, які загарбники, відступаючи, мінували. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Наразі країна планує створити коаліцію держав, які допоможуть у цьому питання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.