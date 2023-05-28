В південній частині та східних регіонах України сьогодні, 28 травня, очікуватимуться дощі. На решті територій без опадів, погода буде сонячною.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.Погода в Україні»У південній частині, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів», — пише пресслужба.Швидкість вітру досягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.Температура: на заході коливатиметься від +5 до +10 вночі й від +20 до +23 вдень; на півночі коливатиметься від +14 до +16 вночі й від +21 до +24 вдень; на півдні коливатиметься від +8 до +10 вночі й від +20 до +22 вдень; на сході коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +20 до +23 вдень. Погода в КиєвіВ Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +9 до +11, а вдень — від +20 до +2 градусів. Без опадів.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно в Дніпрі сильно погіршилась погода, внаслідок чого місто накрила потужна злива з громом та градом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.