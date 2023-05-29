На півдні та сході України, сьогодні, 29 травня, очікуються дощі, місцями гроза. На решті території країни — мінлива хмарність. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.На півдні й сході України, зокрема в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій й Луганській областях очікуються короткочасні дощі. Також на негоду можна очікувати й в Закарпатській області. Швидкість вітру досягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.Температура: на заході коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +21 до +24 вдень; на півночі коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +21 до +23 вдень; на півдні коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +21 до +25 вдень; на сході коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +20 до +23 вдень.

Фото: прогноз погоди на сьогодні (meteo.gov.ua)Погода в КиєвіВ Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +9 до +11, а вдень — від +21 до +23 градусів.Нагадаємо, РБК-Україна давало поради про те, як можна охолодити квартиру, якщо у вас нема кондиціонера.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.