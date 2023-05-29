В Одесі уламки ворожого дрона-камікадзе, збитого протиповітряною обороною ЗСУ, під час падіння потрапили на територію портової інфраструктури. Відбулася пожежа, яка вже була загашена.Про це передає РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.Так, регіон у ніч проти 29 травня зазнав чергової атаки ударними дронами типу Shahed. При цьому ППО відбивала удари та знищувала повітряні цілі противника.Уламки збитого дрона впали на території портової інфраструктури міста.»Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано», — розповів Братчук.Інформація щодо масштабу руйнувань уточнюється, додав він.Чергова атака дронами та ракетами по УкраїніЦієї ночі, 29 травня, в країні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Нинішня повітряна атака росіян пішла після вчорашньої нічної, коли сили ППО збили 58 з 58 ворожих дронів типу «Шахед».Сьогодні на підльотах до Києва наші військові збили понад 40 ворожих цілей, серед яких ударні дрони та ракети, й ударів по Києву не було допущено. Так, ця атака росіян стала комбінованою, зазначили в КМВА та уточнили, що ворог застосував «Шахеди» і одночасно з атакою БпЛА, з району Каспію російські літаки ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно, Х-101/555.Також про вибухи повідомляли у Хмельницькій та Львівській областях.Про наслідки російських атак уночі 29 травня на Київ — читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.