Північна Корея попередила про терміни запуску військового розвідувального супутника. В Японії у відповідь виразили готовність знищити будь-яку ракету КНДР, яка порушить її повітряний простір.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У Міністерстві оборони Японії зазначили, що для збиття ракет Північної Кореї застосують зенітну керовану ракету SM-3 або зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3.»Ми вживатимемо руйнівних заходів проти балістичних та інших ракет, які, як підтверджено, приземляться на нашій території», — йдеться в заяві міністерства оборони Японії.Також, представники уряду зазначають, що будь-який запуск ракети з Північної Кореї буде серйозним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН.Запуск військового супутника КНДРПівнічна Корея завершила створення свого першого військового супутника-розвідника та попередила японську берегову охорону про запланований запуск у період з 31 травня по 11 червня.Зазначається, що Пхеньян прагне використати розвідувальний супутник для вдосконалення технологій спостереження, щоб покращити здатність вражати цілі в разі конфлікту.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.