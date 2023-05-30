Масштабні лісові пожежі в атлантичній канадській провінції Нова Шотландія знищили приватні будинки та змусили тисячі людей евакуюватися.Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.У Новій Шотландії спалахнуло шість лісових пожеж, одна з яких, за попередніми оцінками департаменту природних ресурсів провінції, охопила 788 гектарів території.Заступник керівника пожежної служби Дейв Мелдрум повідомив, що пожежа розвивається швидко і все ще не є під контролем. У столиці провінції Галіфаксі оголосили надзвичайний стан.Інформації про постраждалих наразі немає, однак відомо, що вогонь знищив щонайменше 10 будівель. Станом на 29 травня, близько 16 400 людей були змушені покинути свої домівки, щоб врятуватись від вогню.Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав масштабні пожежі в Новій Шотландії неймовірно серйозними і сказав, що його уряд готовий надати допомогу, якщо буде потрібно.Лісові пожежі в КанадіЧерез спекотну й суху погоду на заході Канади закликали людей бути пильними, оскільки прогнозована температура в деяких районах досягне +30 градусів за цельсієм, що на 10-15 вище норми. Також, з метою безпеки на фоні великих пожеж у Канаді суттєво скоротили видобуток нафти.У провінції Альберта евакуювали понад 24 тисячі людей через масштабні лісові пожежі. Станом на початок травня вогонь спалив близько 121 909 гектарів земель.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.