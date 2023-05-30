Естонія не має наміру підкорятися Росії, яка виступає проти запланованого на наступний рік головування балтійської країни в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.»Ми не відмовимося від своєї можливості бути головою через те, що Росія може диктувати, хто їм підходить», — сказав Цахкна.За його словами, Росія хоче боротися не лише з Естонією, а й блокувати діяльність різних міжнародних організацій, які побудовані на демократичних засадах і де враховуються інтереси різних держав-членів.»Москва хоче заблокувати цю діяльність, яка б боролася і давала оцінку агресії Росії. Це цілком зрозуміло, але це неприйнятно, і ми не піддамося цьому тиску», — заявив міністр.Блокування головування Естонії в ОБСЄЗазначається, що Естонія вже подавала свою кандидатуру на головування в ОБСЄ у 2021, однак тоді Росія та Білорусь скористалися можливістю заблокувати це, оскільки для затвердження кандидатури нового голови необхідний консенсус.»Всі розуміють, що питання не в Естонії, а в поведінці Росії. Подивимося, що буде далі. До наступного року ще є час, і обговорення продовжуються», — зазначив Цахкна. У міністерстві закордонних справ Фінляндії вважають, що організація з безпеки та співробітництва в Європі може розпастися через небажання Російської Федерації та Білорусі схвалити головування Естонії.»Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації», — голова МЗС Фінляндії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.