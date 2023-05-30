Китай відхилив прохання США про зустріч між керівниками оборонних відомств цих країн Ллойда Остіна та Лі Шанфу на щорічному форумі безпеки в Сінгапурі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У Білому домі розповіли, що міністерство оборони обговорювало можливість про початок переговорів між Остіном і його китайським колегою Шанфу,»Вночі КНР повідомила США, що вони відхилили наше запрошення на початку травня для міністра Остіна зустрітися з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу в Сінгапурі», — зазначили в Пентагоні.Як зазначає виданя, деякі аналітики з питань безпеки вважають, що можливою причиною відмови є роздратування Пекіна санкціями США проти Лі Шанфу, які були введені за «нібито за допомогу у передачі бойових літаків Су-35 та обладнання ракетних систем С-400 від російського продавця зброї «Рособоронекспорт» до Китаю».У Пентагоні заявили, що вірять у відкрите спілкування, щоб «забезпечити те, щоб конкуренція не переросла в конфлікт». Варто зазначити, що керівники оборонних відомств, 2 червня, відвідають Сінгапур, де проведуть двосторонні зустрічі з колегами з усього регіону.Відносини США та Китаю Американо-китайські відносини знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття, зусилля щодо покращення дипломатичної діяльності важко досягають прогресу.Однак, незважаючи на напруженість, торгові представники США та Китаю проводять переговори щодо економічних та торгових суперечок. Це розцінюється як ознака попередніх зусиль щодо стабілізації відносин між двома державами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.