Північна Корея, в червні, запустить свій перший військовий розвідувальний супутник для прямого спостереження за військовою діяльністю США.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Збройні сили Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки розпочали найбільші в історії військові навчання. Вони спрямовані на покращення оперативної сумісності та готовності союзників протистояти загрозам з боку КНДР.Представник Центральної військової комісії правлячої Трудової партії Північної Кореї заявив, що спільні військові навчання США і Південної Кореї вимагають від Пхеньяна «засобів, здатних збирати інформацію про військові дії противника в режимі реального часу».У КНДР не повідомляли точну дату запуску військового супутника, однак напередодні попередили японську берегову охорону про плани вивести його на орбіту в період з 31 травня по 11 червня. Японія, у свою чергу, виразила готовність знищити будь-яку ракету КНДР, яка порушить її повітряний простір та перевела засоби захисту від балістичних ракет у стан бойової готовності.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.