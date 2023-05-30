Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики (ДІБАЕ) направила листа до МНС Білорусі із закликом зупинити експлуатацію 1 та 2 енергоблоків АЕС в Острівці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.Електростанцію просять не експлуатувати доти, доки не будуть вирішені всі питання ядерної безпеки.»Більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішені виконанням рекомендацій щодо стрес-тестів, оцінкою безпеки, оцінкою пожежного ризику та іншими питаннями безпеки», — йдеться в повідомленні ДІБАЕ.Інспекція просить Білорусь пояснити оприлюднену інформацію про те, контур охолодження реактора 2-го енергоблока станції був забруднений органічними речовинами, а вторинного циркуляційного контуру 1-го енергоблока – радіонуклідами.Також запитують роз’яснення щодо недоліків кріплення корпусу реактора та щодо виявлених дефектів і незавершених робіт.»Мета – отримати від Білорусі інформацію про встановлені граничні значення активності радіонуклідів, що викидаються у навколишнє середовище», — зазначили в інспекції з безпеки атомної енергетики Литви.Раніше, міністерство закордонних справ Литви вимагало негайно зупинити Білоруську атомну електростанцію, що будується за 50 кілометрів від Вільнюса, до вирішення всіх питань ядерної безпеки, виявлених міжнародними місіями.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.