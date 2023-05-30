У Москві (РФ) пролунали вибухи вранці 30 травня і повідомляють про атаку безпілотників на місто. В російській столиці працює ППО. З’являються дані про постраждалих та евакуйованих з похкоджених будинків.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна в Telegram та росЗМІ.Вибухи пролунали вранці у деяких районах міста та у Підмосков’ї.Як заявив Собянін про сьогоднішню атаку дронів, сьогодні вранці в результаті атаки БПЛА «у кількох будинках сталися незначні пошкодження».»Всі екстрені служби міста знаходяться на місцях пригод. Вони з’ясовують обставини того, що сталося. На цей момент ніхто серйозно не постраждав», — сказав він.Своєю чергою губернатор Підмосков’я Воробйов заявив про роботу ППО.»На підльоті до Москви було збито кілька безпілотників. Прошу жителів зберігати спокій. Усі екстрені служби працюють», — сказав чиновник.У мережі тим часом публікують відео про вибухи та літаючі безпілотники. РосЗМІ повідомляють про збиті дрони. «Ще два безпілотники були збиті в Істринському районі Підмосков’я з різницею в пів години. Летіли вони з боку елітного селища Бенілюкс у бік Красногорська на висоті 30-40 метрів. Потім пролунали два хлопки, імовірно, від роботи систем ППО», — пише Telegram-канал Mash.Також повідомляється про поранених.»Багатоповерхівка на Ленінському проспекті атакована безпілотником у Москві. За попередньою інформацією, є поранені», — йдеться у публікації.За даними каналу, уламки дрона влетіли у вікно однієї з квартир, після чого евакуювали близько 300 людей. Спецслужби оточили місце, працюють екстрені служби.За даними російських ЗМІ, безпілотники були помічені у Новій Москві, на Рубльовці, над Новою Ригою, над Істрою.»Також вибухи пролунали в підмосковному Одінцово та Красногорську. За попередніми даними, кілька квадрокоптерів збили в Ніколо-Урюпіно та на набережній в Іллінському», — пише пропагандистський канал Readovka.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.