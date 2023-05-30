Космічне агентство Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) після успішної місії на Марс планує відправити місію до поясу астероїдів між Марсом та Юпітером.Про це передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times.Так, ОАЕ мають намір розвинути успіх свого космічного корабля Hope («Надія»), який все ще кружляє біля Червоної планети. Тепер оголошено амбітну подальшу місію — грандіозний тур до поясу астероїдів.»Місія з поясом астероїдів була досить складним завданням. Цікава наука, яка має відношення до наукової спільноти, є хорошими можливостями для співпраці», — заявила голова Космічного агентства ОАЕ Сара аль-Амірі.Запуск космічного корабля, що отримав назву MBR Explorer на честь правителя Дубая та прем’єр-міністра ОАЕ шейха Мохаммеда бін Рашида аль-Мактума, заплановано на 2028 рік.За розрахунками, у лютому 2030 року апарат досягне астероїда Вестервальд, який має діаметр понад 2 кілометри та рухається зі швидкістю понад 30 тисяч км/год. Після цього корабель досягне ще шість об’єктів у поясі астероїдів між Марсом та Юпітером, у тому числі астероїд Юстиція, розміри якого завширшки — майже 50 км.»Ми хотіли б детальніше вивчити поверхню астероїда. І ми зрозуміли б його внутрішню щільність і структуру», — пояснює науковий керівник місії Хур аль-Мазмі.Також науковці хочуть підтвердити теорію походження астероїдів.Таємниця астероїда Юстиція Річ у тім, що Юстиція має червоний колір, незвичайний для астероїда. Це привело планетологів до припущення, що об’єкт утворився в зовнішніх межах Сонячної системи, а потім був розсіяний всередину через зміщення орбіт планет-гігантів, зрештою приєднавшись до пояса астероїдів.Якщо це правда, то відвідування Юстиції забезпечить детальне вивчення об’єкта пояса Койпера без довгої подорожі до далеких куточків Сонячної системи, зазначається в публікації.Раніше повідомлялося, що фонди Саудівської Аравії та ОАЕ планують інвестувати багатомільярдний транш у компанію SpaceX.Нагадаємо, у лютому 2021 року космічний зонд ОАЕ «Надія» вперше вийшов на орбіту Марса.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.