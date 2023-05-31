31 травня православна церква вшановує пам’ять мученика Феодота Анкірського та семи дів-мучениць. У народі свято називається Федотом Овсяником.Що потрібно робити 31 травня, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .Традиції цього дняСтраждання дів були описані у працях мученика Федота – родича однієї із загиблих. До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: «Прийде Федот – останній дуб лист розгорне». До речі, якщо на Федота, 31 травня, дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме у день Федота-Овсянника посіяти льон.Головні прикмети цього дня Хмара дощова шумить — чекайте на град і вітер. Надвечір купові хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується. Під час заходу сонця сонце стало блідим – буде дощ. Листя дуба повністю розпустилося — чекайте хорошого врожаю. Зозуля 31 травня довго і без зупинки кукує — прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватися теплими днями. Дуб розпустив листя раніше за ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде посушливим.Що не можна робити сьогодні Відмовляти бездомним та безпорадним. Починати щось нове, звільнятися з роботи чи переходити на нову. Чинити взуття та одяг. Стригти волосся і нігті. Не можна викидати рештки зі столу.Іменини 31 травня святкують – Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Денис, Клавдія, Христина, Лев, Фаїна, Юлія. Привітайте цих людей із днем ангела. Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.