Вранці, 31 травня, росіяни обстріляли Межиріцьку громаду Павлоградського району Дніпропетровської області — 8-річний хлопчик отримав легке поранення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.За його словами, ворог атакував транспортне підприємство. «Хлопець лікуватиметься вдома. Є руйнування. Інформація уточнюється», — написав Лисак.А вчора пізно ввечері загарбники вкотре обстріляли Нікопольський район — поцілили з БПЛА по Марганецькій громаді. Постраждалих немає.Обстріли Дніпропетровської областіРосійські окупанти регулярно атакують область. Так, 28 травня загарбники обстріляли Нікополь з важкої артилерії, пошкодивши приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.А 29 травня вони обстріляли Покровську громаду Синельниківського району. Внаслідок атаки є загиблий та десятеро поранених.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.