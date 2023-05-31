Погода в Україні сьогодні, 31 травня, буде теплою, але місцями вологою. У деяких областях очікують грозові дощі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні короткочасні дощі пройдуть на сході та у південно-східній частині, а також на Прикарпатті та Закарпатті. Місцями можливі грози.На решті території без опадів. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +20 +25 градусів, а вночі +10 +15 градусів. У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях вдень температура буде +17 +22 градуси. Погода у КиєвіСьогодні у столиці мінлива хмарність, але дощів не передбачається. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура повітря буде вдень у межах +22 +24 градуси, а вночі +13 +15 градусів. Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.