В середу, 31 травня, в Індії автобус зірвався в гірську ущелину. Щонайменше 10 людей загинуло, ще 55 отримали травми різного ступеню.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.Трагедія сталася в гірському штаті Кашмір — автобус з паломниками на борту за невстановлених обставин злетів з мосту.»Усі поранені, деякі з яких перебувають у важкому стані, були евакуйовані й доставлені до госпіталю державного медичного коледжу», — пише видання.Надзвичайні ситуації в Індії8 травня повідомлялось, що в штаті Керала, неподалік міста Танур перевернувся туристичний човен, на борту якого були школярі. Повідомлялось щонайменше про 21 загиблого.А раніше, 13 квітня, в індійському штаті Пунджаб невідомий чоловік почав стрілялнину на військовій базі, загинуло четверо людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.