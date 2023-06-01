Влітку рослини можуть стати прекрасним доповненням у вашому саду. Адже завжди приємно відчинити вікно та відчути аромат квітів чи просто насолодитися різними відтінками зеленого. Проте деякі види рослин не варто садити біля будинку, адже вони можуть пошкодити його.Про це розповіли на сайті Express.co.uk.Японський споришВелика коренева система японського споришу створює слабкі місця в будівництві фундаменту та з’єднанні дренажних систем і спричиняє поступове пошкодження, З часом це призводить до пошкодження структури протягом тривалого періоду.Щоб цього уникнути, можна оприскувати стебла споришу хімічними речовинами.

Фото: express.co.ukПлющОскільки ця рослина плететься по стінах, то може спричиняти появу тріщин, що спричинить потрапляння вологи всередину. Крім того, плющ може заблокувати стоки, що ускладнить роботу ринви.У такому випадку можна спробувати дати рослині інший напрямок за допомогою нитки та палиці.

Фото: express.co.ukВиноградна лозаЦя рослина навряд чи сильно зашкодить якійсь будівлі, але може заблокувати ріст інших рослин. Це відбувається завдяки здатності швидко розмножувати своє коріння.Садівники радять відрізати лозу до кореня, а потім залити його окропом.

Однак не варто знищувати виноград, якщо на ньому є плоди (фото: Вікіпедія)Хвощ польовийВи можете бути здивованими, проте ця рослина здатна зруйнувати тротуари та загальний ландшафт ділянки. Для того, щоб викорінити хвощ остаточно, варто скористатися хімічними речовинами. Раніше ми розповідали, які кімнатні рослини оберігають дім від нещастя.Читайте також, які рослини швидко виснажують ґрунт.