1 червня віруючі відзначають день пам’яті священномученика Патрікія.Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела – далі в матеріалі Styler.Традиції та історія цього дняПро життя святого відомо мало. Він був єпископом у Прусі за часів, коли було дуже поширене язичництво. Його схопили й зазнали страшних мук за те, що Патрикій сповідував християнство. Разом із ним схопили і кілька пресвітерів. Хоча вони й страждали, проте їм вдалося перевернути багатьох язичників у християнство. Всі ці події відбувалися приблизно у 100 році після Різдва Христового.За старих часів 1 червня проводили спеціальні обряди для того, щоб уберегти врожай від пристріту сусідів, вітру, посухи та пустоколосся. Для цього люди виходили в поле на світанку та читали змови проти вітру.Окрім того, у цей день найкраще садити огірки, щоб був хороший урожай.Народні прикмети Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде ясна, то буде йти дощ. Якщо квіти сильно пахнуть або півні голосно кукурікають — це до опадів. Якщо у цей час сильні роси – то буде добрий урожай. Якщо вранці з’являється туман, то буде багато грибів.Що не можна робити 1 червня Не можна цього дня сумувати та піддаватися депресії, інакше усі три місяці літа литимуть дощі. У цей день не можна зрізати квіти та підрізати дерева. Заборонено цього дня одягати ношений і неохайний одяг. 1 червня святкують іменини Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій. Раніше ми писали про кімнатні рослини, які провокують біди та злидні.Також читайте, як місяць весілля впливає на щастя у шлюбі.