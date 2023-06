Міністерство оборони України запросило Австралію доєднатись до «танкової коаліції», передавши нам танки Abrams М1А1, які країна замінила на більш нові.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони України.МО опублікувало креативне відео, в якому розповідається, що колись Австралія отримала від США 59 уживаних танків Abrams М1А1. Зараз ці машини заміняються на новішу модель — М1А2.»Шановні австралійці, це повідомлення для вас: кожен танк, який ми отримаємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога і, як наслідок, повернути нашу землю та врятувати життя наших людей», — написали в Міноборони.

We need Australia in the tank coalition of free nations.Dear Australians, this message is for you:Each and every tank we receive from Australia will help us break through the enemy's defenses — and as a result, regain our land and save the lives of our people. pic.twitter.com/AgHKurHdYz— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 1, 2023 Танкова коаліція»Танкова коаліція» — це неформальне об'єднання держав, які погодились постачати Україні танки. Так, більш як 150 танків Leopard Україна отримає від дев'яти країїн, Америка передасть Abrams М1А2, а Британія — Challenger-2.Детальніше про те, як Україна поступово домовляється з союзниками за передачу важкого озброєння — читайте в матеріалі РБК-Україна.