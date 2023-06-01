Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинуло троє людей, ще 14 отримали поранення, а пошкодження будівель є у трьох районах міста.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.Наслідки обстрілуВ Деснянському районіЗагинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років), 7 госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.В житловому будинку вибиті вікна та двері, вибуховою хвилею зірвало балкон, а також:- зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;- уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;- уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;- внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна. Дніпровський район3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано, в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Крім цього:- зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю;- є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах. Дарницький районІнформація щодо постраждалих на даний час відсутня. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Також: — пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;- падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.Нічна атака РФ на Київ 1 червняВ ніч проти 1 червня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Пізніше в столиці пролунало щонайменше п’ять вибухів — місцева влада заявляла про роботу ППО.Пізніше в КМВА повідомили, що РФ, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети — всі їх було збито.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.