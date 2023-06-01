Палата представників США прідтримала законопроєкт про підвищення стелі держборгу США у розмірі 31,4 трлн доларів та досягнення нового скорочення федеральних витрат.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.Зазначається, що «за» проголосувало 314 членів палати, а «проти» — 149.Тепер законопроєкт направлять на розгляд до Сенату, де йому потрібно набрати 60 голосів, щоб потрапити на підпис до президента США Джо Байдена.»Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, член штату Нью-Йорк, і лідер меншості Мітч МакКоннелл, штат Кентуккі, підтримали його та закликали до якнайшвидшого прийняття», — пише видання.Загроза дефолту у СШАКрайня можлива дата підняття ліміту держборгу — 5 червня. Якщо сенатори не встигнуть прийняти законопроєкт, то США чекає дефолт. Уряд не зможе позичати гроші для покриття витрат, і в цілому це позначиться на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок. До того, як проєкт було проголосовано Палатою представників, він розроблявся у важких переговорах між Байденом та речником палати представників республіканцем Кевіном Маккарті. Також Білий дім заявив, що прийняття законопроєкту ніяк не скажеться на підтримці України. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.