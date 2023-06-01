Сили протиповітряної оборони збили 10 з 10 ракет з ОТРК «Іскандер», якими росіяни намагались атакувати Київ вночі 1 червня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.За інформацією Генштабу, РФ намагалась поцілити по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Однак сили ППО збили всі ворожі об’єкти.Обстріл Києва 1 червняНагадаємо, що вночі 1 червня росіяни вкотре обстріляли Київ. За уточненою інформацією Київської міської військової адміністрації, загинула одна дитина, ще 10 людей травмовано.Детальніше про наслідки обстрілу можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.