Погода в Україні сьогодні, 1 червня, буде місцями хмарною, але спекотною. Частину нашої країни підмочать дощі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні короткочасні дощі очікуються на сході України, а також на Закарпатті та Прикарпатті. Місцями можливі грози.У північній, центральній та південній частинах нашої країни без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.Температура повітря у перший день літа буде у межах +22 +27 градусів, а вночі опуститься до +8 +13. На півдні вночі буде до +17. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні буде місцями хмарно, але сухо, опадів не очікується. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень до +25 градусів, а вночі похолодає до +10 +12 градусів. Нагадаємо, раніше синоптик дала прогноз погоди в Україні на перші дні літа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.