У Києві та низці областей знову було оголошено повітряну тривогу після нічної ракетної атаки на столицю.Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на карту повітряних тривог.Цього разу сигнали про загрозу повітряних атак зазвучали масово у низці регіонів після сьомої години ранку. Наразі тривога оголошена у: Києві та області, Полтавської області Запорізької області Донецької області Харківської області Сумської області Дніпропетровської областіДані про тривогу підтвердили в Київській міській військовій адміністрації.»У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!» — йдеться в оголошенні.Скасування тривогПізніше, близько 07:30, тривоги почали скасовувати у всіх областях, окрім Київської, проте вже за кілька хвилин і у столичному регіоні теж замовкла сирена.РФ масовано атакує УкраїнуВ ніч проти 1 червня в Києві, а також в низці областей, було оголошено повітряну тривогу. Як поінформували в Київській обласній військовій адміністрації, ворог для атаки використовував ракети.В регіоні працювала ППО, і в столиці пролунала серія вибухів, а місцева влада повідомила про падіння уламків у двох районах Києва.Пізніше в КМВА повідомили, що РФ, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети — всі їх було збито. У столиці внаслідок ворожої ракетної атаки загинули 3 особи, серед них, за уточненою КМВА інформацією, 1 дитина. Ще 10 людей було травмовано.Зауважимо, що за травень російські окупанти майже 20 разів масово обстрілювали Україну, переважно це відбувалося вночі.Найчастіше ворог випускав дрони-камікадзе Києвом, проте сили ППО збивали більшість із них. Крім того, цього місяця росіяни атакували Україну аеробалістичними ракетами «Кинжал», а також обстрілювали з ОТРК «Іскандер», випускаючи як крилаті, так і балістичні ракети.Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що Росія збільшила частоту атак, оскільки, ймовірно, накопичила ресурси.Про те, чому росіяни дедалі частіше б’ють столицею — читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .