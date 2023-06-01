У Києві за уточненими даними внаслідок ворожого ракетного обстрілу в ніч проти 1 червня серед трьох загиблих — одна дитина, а не дві. Число травмованих склало 10 людей, в тому числі й дитину.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської військової адміністрації у Telegram.Усі загиблі — мешканці Деснянського району столиці.»Постраждалі: у Деснянському районі: 3 загиблих, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина», — розповіли у КМВА.У Дніпровському районі столиці двоє людей отримали травми.»Всього: 3 загиблих особи, з них 1 дитина та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина. Інформація уточнюється», — повідомили в адміністрації.Ракетна атака РФ на Київ 1 червняВ ніч проти 1 червня в Києві, а також в низці областей, було оголошено повітряну тривогу. Як поінформували в Київській обласній військовій адміністрації, ворог для атаки використовував ракети.В регіоні працювала ППО, і в столиці пролунала серія вибухів, а місцева влада повідомила про падіння уламків у двох районах Києва.Пізніше в КМВА повідомили, що РФ, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети — всі їх було збито.Подробиці про наслідки цієї ворожої нічної атаки на столицю — в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.