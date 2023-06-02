Російська окупаційна армія завдала масованого ракетного удару по Києву, вночі 2 червня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та КМВА.Зазначається, що в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків.Також, за інформацією мера Києва, після повітряної тривоги у Дарницькому районі на проїжджій частині виявили тліючі уламки ракети.У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що інформація щодо уламків не підтвердилася.Ракетний удар по КиєвуЗа попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом силами протиповітряної оборони було виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу.Повідомляється, що пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555. Також, синхронно з ракетами столицю атакували й БпЛА. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.