Російські військові під час масованої атаки сьогодні вночі, 2 червня, випустили Україною 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»Попередньо цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) і 18 іранських ударних БпЛА «Shahed» — всі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками», — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.Нічна атака на УкраїнуРосійські війська цієї ночі завдали масованого удару по території України. Раніше повідомлялося, що у Києві та області працювали сили ППО.За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом силами протиповітряної оборони було виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу.Повідомляється, що пуски ракет були зроблені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Також синхронно із ракетами столицю атакували і БпЛА.Пізніше стало відомо, що у Подільському районі Києва сталося спалах трави внаслідок падіння уламків.Також, за інформацією мера Києва, після повітряної тривоги в Дарницькому районі на проїжджій частині виявили уламки ракети, що тліли. Незабаром Київській міській військовій адміністрації повідомили, що інформація про уламки не підтвердилася. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.