Погода в Україні сьогодні, 2 червня, буде спекотною, але місцями очікуються дощі. Синоптики попереджають про грози.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні дрібні дощі можливі у Криму та на Приазов’ї, а на заході та півночі помірні дощі, місцями з грозами. На решті території опадів не прогнозується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с.Температура повітря сьогодні вдень буде у межах +23 +28 градусів, а вночі опуститься до +10 +15. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність. Синоптики попереджають про дощі, місцями з грозами. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень +26 +28 градусів, а вночі до +13 +15 градусів. Нагадаємо, раніше синоптики підбили підсумки травня в Києві і заявили, що він був найсухішим в історії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.