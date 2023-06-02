У відповідь на підготовку КНДР військового параду в кінці липня, у Південній Кореї заявили про проведення власного, який пройде у вересні в центрі Сеула.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News.Військовий парад, 26 вересня, складатиметься з вуличного маршу вздовж півтори кілометрової ділянки дороги від Сеула до визначних пам’яток Кванхвамун, а також меморіального заходу на авіабазі столиці»Заходи будуть приурочені до 75-го Дня збройних сил та 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Південною Кореєю», — заявив речник міністерства оборони Чон Ха Кю.Востаннє військовий парад у центрі Сеула відбувся ще 1 жовтня 2013 року до 65-го Дня Збройних сил.Пхеньян також планує провести парад, який, йомвірно, запланований на кінець липня.Військова допомога Україні від Південної Кореї За даними Wall Street Journal, після тривалого спротиву Сеулу щодо постачання зброї Південна Корея через Сполучені Штати направила в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів.Зеленський висловив сподівання, що Південна Корея надасть Україні оборонну військову техніку, таку як зенітні системи, для відбиття атак РФ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.