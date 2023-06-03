Холодний атмосферний фронт сьогодні, 3 червня, перетинає Україну. Через це в низці областей варто очікувати суттєвого зниження температури.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Де сьогодні похолоднішаєВ західних, північних областях, більшості центральних, навіть у Одеській та Миколаївській областях температура повітря відчутно знизиться — протягом дня очікується +17+22 градуси.Де залишиться спекаСхідна частина, Херсонська, Запорізька області та Крим, як висловилась Діденко, «залишаться серед майже спеки» — +24…+29 градусів.Де чекати сьогодні опадівДощі з грозами втримаються у центрі (окрім Вінницької області), подекуди на сході та в Приазов’ї. Більшість території України знову опиниться у сухій погоді.Для довідкиПогода в Києві на вихідніУ Києві і сьогодні, і в неділю, на Трійцю, — без опадів. При цьому сьогодні суттєво похолоднішає до +18…+20 градусів, а в неділю — ідеально, +20+23 градуси.Погода на 4 червня в УкраїніУ неділю в Україні, за даними синоптика, повсюди переважатиме суха сонячна погода з температурою повітря +20…+26 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.