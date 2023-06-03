Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах окупантів.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Крім того, минулої доби українські військові знищили 15 крилатих ракет і 17 ударних дронів супротивника типу «Шахед-136».У свою чергу, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.Україна отримала від союзників понад десять літаків радянського виробництваНагадаємо, у середині березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу МіГ-29 Україні. Про перше постачання літаків стало відомо ще на початку квітня, але точну кількість не називали.Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Польща передала Україні 10 одиниць МІГ-29. Крім того, незабаром Німеччина дозволила Польщі передати п’ять своїх МІГ-29 із запасів НДР .Також раніше Словаччина розпочала передачу перших чотирьох винищувачів Україні. За даними місцевих ЗМІ, перші літаки із Братислави вже захищають українське небо над Харковом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.