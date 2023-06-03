Ухвалення закону про підвищення держборгу США допомогло запобігти економічній кризі та справжньому економічному колапсу.Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.»Ніхто не отримав всього, що хотів, але американський народ отримав те, що йому було потрібно. Нам вдалося запобігти економічній кризі та справжньому економічному колапсу», — заявив Байден.За його словами, якби політикам не вдалося дійти згоди щодо бюджету, Сполученим Штатам вперше за 247-річну історію загрожував би дефолт.»Немає нічого безвідповідальнішого, ніж дефолт. Ніщо не було б більш катастрофічним. Наша економіка була б наведена в рецесію», — додав він.Ризик дефолту у СШАУгода, яку Байден уклав зі спікером палати представників Кевіном Маккарті, дозволила уникнути першого в історії країни дефолту, який мав би катастрофічні наслідки для економіки США та всього світу. Політики домовилися припинити обмеження боргу до 1 січня 2025 року в обмін на обмеження державних видатків.Якби політики не досягли згоди, країну очікував дефолт. Уряд не мав би можливості позичати гроші для покриття витрат і в цілому це позначилося б на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.Як зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі, навіть у разі оголошення дефолту США й надалі підтримували б Україну військовою допомогою.За прогнозами Бюджетного управління Конгресу, угода скоротить дефіцит федерального бюджету приблизно на 1,5 трильйона доларів протягом десяти років.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.