3 червня 2023 року православні християни вшановують пам’ять святих Костянтина та матері його Олени.Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела — далі у матеріалі Styler.Традиції цього дняРівноапостольну святу Олену називають за подвиги перед Церквою та зведення християнської релігії у статус державної. Православні хроніки стверджують, що цариця Олена знайшла Животворчий Хрест Господній (на якому був розіп’ятий Ісус Христос) і біля місця знаходження збудувала храми та церкви.Святу Єлену в народі вважали покровителькою льону, тому 3 червня висівали льон на ділянках. Якщо погода була невідповідною, то треба було обов’язково кинути в землю хоч жменьку льону.За народними віруваннями, у цей день дуже корисно їсти курячі яйця.Прикмети погоди 3 червня Душне повітря обіцяє погіршення погоди. Хмарна ніч – до похмурої погоди. Якщо дме північний вітер, то зернові не вродять. Зозуля багато співає — на хорошу погоду.Що не можна робити 3 червня Жінкам не варто заплітати волосся, інакше воно випадатиме. Лінуватися сьогодні не можна, інакше свята Олена розсердиться. Носити одяг чорного кольору сьогодні — до сварок та ворожнечі. Незаміжнім дівчатам не можна цілий день сидіти вдома. Варто вийти надвір хоча б ненадовго.3 червня іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона.Раніше ми писали про кімнатні рослини, які провокують біди та злидні.Також читайте, як місяць весілля впливає на щастя у шлюбі.