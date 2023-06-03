Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін глибоко стурбований небажанням Китаю брати участь у врегулюванні військової кризи та вести переговори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Під час виступу на щорічному форумі безпеки в Сінгапурі Остін заявив, що відкриті лінії зв’язку між військовими лідерами США та Китаю мають важливе значення для зміцнення стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.»Я глибоко стурбований тим, що КНР не бажає серйозніше займатися механізмами врегулювання криз між нашими збройними силами. Чим більше ми будемо говорити, тим більше зможемо уникнути непорозумінь і прорахунків, які можуть призвести до кризи чи конфлікту», — зазначив глава Міноборони США.Раніше Пекін відхилив прохання американців про зустріч між керівниками оборонних відомств Китаю та США під час цього заходу в Сінгапурі.Зазначається, що в кулуарах форуму Остін та міністр оборони Китаю Лі Шанфу потиснули один одному руки, але не мали можливості провести переговори. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.