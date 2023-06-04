По усій території України очікується мінлива хмарність, однак без опадів. В деяких областях температура повітря сягатиме +24 градусів.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.Швидкість вітру досягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.Температура: на заході коливатиметься від +6 до +8 вночі й від +18 до +24 вдень; на півночі коливатиметься від +6 до +9 вночі й від +18 до +22 вдень; на півдні коливатиметься від +8 до +12 вночі й від +20 до +23 вдень; на сході коливатиметься від +7 до +14 вночі й від +18 до +23 вдень.

Фото: прогноз погоди на сьогодні (meteo.gov.ua)Погода в КиєвіВ Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +7 до +9, а вдень — від +20 до +22 градусів.Нагадаємо, РБК-Україна писало про сильну бурю, яка нещодавно накрила Київську область. Через сильні пориви вітру та дощ було пошкоджено контактну мережу в одному з районів столиці. Внаслідок негоди в регіоні діяли аварійні відключення світла. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.