Міністр оборони Китаю Лі Шаньфу заявив, що в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні відроджується менталітет холодної війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Виступаючи на саміті з питань безпеки в Сінгапурі, Лі Шаньфу заявив, що Китай прагне до діалогу, а не конфронтації, але «деякі країни» втручаються у справи інших та посилюють перегони озброєнь. Така заява прозвучала після того, як Лі офіційно відмовився зустрітись з міністром оборони США Ллойдом Остіном.»Наразі відроджується менталітет холодної війни, що значно збільшує ризики для безпеки. Взаємна повага має переважати над залякуванням та гегемонією», — сказав Лі.Відносини США та КитаюВідносини США та Китаю оцінюються на вкрай низькому рівні. Конфлікт посилює і позиція Америки щодо Тайваню — США ще у 2022 році заявляли, що готові захищати цю країну у разі китайського нападу.Міністри оборони обох країн могли зустрітись на безпековому саміті в Сігнапурі, щоб провести перемовини, на важливості яких неодноразово наголошувалось. Однак Лі відмовився, за що отримав критику з боку Остіна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.