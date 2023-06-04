У тимчасово окупованому Криму у місті Джанкой пролунали вибухи в ніч проти неділі, 4 червня. Представник гауляйтера захопленого РФ українського півострова пояснив це атакою БПЛА та роботою ППО, а також збиту ціль.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.Про звуки вибухів у районі Джанкоя, біля якого розташована авіабаза російських окупантів, писали в кримських пабліках уночі. Також у соцмережах говорили про ймовірну роботу протиповітряної оборони.Пізніше з’явилося пояснення «радника голови Криму» Олега Крючкова про те, що сталося.Колишній український журналіст, а нині помічник гауляйтера заявив, що у Джанкої був збитий дрон.»Безпілотник збитий у Джанкої в Криму. У кількох приватних будинках пошкоджено шибки», — цитує пропагандистське агентство ТАСС Крючкова.Також представник окупаційної «влади» пообіцяв, що «офіційну інформацію» буде оголошено вранці.Вибухи у Криму в районах російських авіабазНа території тимчасово окупованого українського півострова кілька днів тому також повідомляли про вибухи поблизу місця розташування російської авіабази. Йдеться про випадок 30 травня в районі міста Саки, яке знаходиться біля Новофедорівки.Нагадаємо, що перед цим вибухи відбувалися на аеродромі під Саками у серпні 2022-го. Тоді горіли склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці.Після того випадку з’явилися супутникові знімки авіабази російських окупантів, на яких можна було помітити знищені військові літаки.Додамо також, днями в Севастополі в районі Стрілецької бухти, де знаходяться російські військові частини, сталася стрілянина. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.