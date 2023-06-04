Полуниця дещо примхлива садово-городня культура, тож варто за нею добре доглядати, щоб отримати гарний врожай. Отримати солодку і крупну ягоду вам допоможе правильне підживлення.Як це зробити, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.Яке добриво треба внестиОтримати крупні ягоди вам допоможе органо-мінеральне добриво. В ньому має бути такі пропорції: 5 — азоту 10 — фосфору 15 — каліюСаме за рахунок калію органічна речовина з листя, яке встигло нарости з весни, перейде в ягоди.Таке добриво можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині. Головне — звернути увагу на вказані вище пропорції.Запам’ятайте: полуниця любить калійне добриво в час нарощування ягід.В чому особливість такого добриваТаке підживлення називається «калійним», адже саме калій потрібен полуниці на другому етапі вегетації. Тобто, коли вона нарощує ягоди.Якщо для нарощення листя більше потрібен азот, а для коріння — фосфор (хоча він потрібен завжди), то для ягід підійдуть саме калійні добрива.Цей хімічний елемент допоможе виростити більш крупну і смачну ягоду. Цікаво, що калій допоможе так само і квітам: вони будуть крупнішими і яскравішими.Вже буквально днів за п’ять ягоди наллються соком і збільшаться в розмірі. Добриво підійде навіть для молодих кущиків.Зі зрілих, сильних рослин ви можете зібрати по 1-1,5 кілограми з куща. Раніше ми писали також, чому полуниця буде виростати дрібною.Крім того читайте про добриво з холодильника, з яким полуниця виросте крупною.